Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя еще слишком рано оценивать, достигло ли кульминации российское наступление по захвату города.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

"Российские блогеры признали, что украинским войскам в районе Бахмута удалось немного замедлить темп российского продвижения вокруг Бахмута и его близлежащих населенных пунктов, причем один утверждал, что украинские силы оттеснили части группы ЧВК "Вагнер" на позиции, занимаемые ими несколько дней назад. Соцсети ранее писали, что украинские войска полностью вытеснили войска РФ из восточных окраин Бахмута примерно 21 декабря. ISW (Американский Институт изучения войны - Ред.) также оценил, что российские войска совершили несколько меньшее продвижение в районе Бахмута в ноябре и декабре, по сравнению с октябрем", - говорится в сводке.

Американские военные аналитики не исключают, что войскам РФ, возможно, будет трудно поддерживать темп своих наступательных операций в районе Бахмута, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.

Также, по данным, ISW, МО Великобритании сообщало вчера, что российским войскам пока не хватает необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций.

Вместе с тем, вчера, 24 декабря, добавили аналитики, Украина опубликовала интервью с украинским военнослужащим в районе Бахмута. Он заявил, что войска РФ осуществляют чрезвычайно высокие темпы наступления на украинские позиции в этом районе с незначительным прогрессом.

"Ограничения российских военных в личном составе и боеприпасах скорее всего не позволят им поддерживать нынешние высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе. Ранее российские войска выделили значительные ресурсы на мясорубку, чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск весной-летом 2022 года. Российские войска достигли кульминации после захвата Лисичанска в начале июля и не смогли захватить соседние Северск на востоке или Славянск на северо-востоке", - пишет американский Институт изучения войны.

Также сообщается, что "зацикленность российских военных на проведении чрезвычайно изнурительной кампании для достижения тактических целей захвата Северодонецка и Лисичанска наконец подорвала способность российских военных достичь своей большей оперативной цели - охватить украинские силы в котле вдоль автомагистрали E40 и в конце концов продвинуться".

Ранее мы публиковали видео обороны поселка под Бахмутом и работы самодельной ракетной установки ВСУ.

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