В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 декабря. Сообщается, что россияне наступают на трех направлениях на Донбассе и пытаются улучшить тактическое положение под Купянском.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В течение суток россияне нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Запорожской области, а также совершили более десяти обстрелов из РСЗО. Российские войска продолжают сосредотачивать усилия для ведения наступательных действий на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях и предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Купянском направлении. В Горностаевке Херсонской области российские войска ввели круглосуточный комендантский час с 25 декабря 2022 по 3 января 2023 года. Авиация ВСУ нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Ранее мы писали, что россияне за сутки 74 раза обстреливали Херсонскую область. Пять человек погибли, еще 17 - получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.