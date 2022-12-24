Российские войска ночью 24 декабря обстреляли пригород Запорожья. Ракеты попали в гимназию в Степенской общине.

Об этом сообщил председатель ОВА Александр Старух в телеграм-канале.

По его словам, пострадали находящиеся рядом дома. Пострадавших нет.

Напомним, 22 декабря россияне нанесли удар кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области, повредив дома жителей.

По данным Генштаба, 19 декабря ВСУ уничтожили склад РФ под Запорожьем в то время, как россияне продолжают штурм под Бахмутом и Авдеевкой.

Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, на что подписалась Украина в новом меморандуме с МВФ.