В субботу, 24 декабря, в Украине идет уже 304-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы писали в итогах за 23 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня.

24 декабря

13:44 Иран пока так и не решился передать России баллистические и крылатые ракеты. Причина - боязнь жестких международных санкций, сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

"Как только РФ выпустит первые ракеты, международное санкционное давление на Иран резко усилится", - убежден Буданов.

При этом, Россия еще летом приобрела у Ирана 1 700 дронов-камикадзе Shahed, которые отдельными партиями доставляются в Москву. Пока использованы только 540 из них.

13:35 В России заявили, что разработали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для воздушных носителей и гранатомётов. Об этом сообщил начальник конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова Семен Погорельский.

"Есть модификация, которая стреляет из гранатометов. Есть модификация, которая стреляет с воздушных носителей", — сказал он в эфире Первого канала.

Корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" калибра 152 мм предназначен для поражения целей с первого выстрела. Он оснащен реактивным двигателем для увеличения дальности стрельбы и наводится на цель с помощью лазера. Применяется "Краснополь" артсистемами Д20, "Акация" и "Мста".

Ранее российские военные эксперты называли одной из основных проблем российской авиации недостаточное количество высокоточного вооружения.

Видимо, сейчас в РФ пытаются эту проблему решить.

13:32 Видео из центра Херсона публикует глава Херсонской ОВА. По его данным погибло 7 человек, 58 ранено. Из них 18 - тяжелораненых.

13:18 Сегодня был очередной обстрел одного из центральных районов Донецка.

Это кварталы, прилегающие к большому ТРЦ "Донецк Сити", куда вчера уже были "прилеты". Зарегистрированы попадания в многоэтажные жилые дома, повреждения кровли, выбитые окна. Во дворах повреждены автомобили.

13:12 Прокуратура сообщает о, как минимум, восьми погибших в результате обстрела центра Херсона.

13:07 Херсонский журналист Константин Рыженко сообщает новые данные о жертвах обстрела центра Херсона: примерно 20 тяжелораненых и 50 раненых. Он ссылается на свои источники в больнице, куда привозят пострадавших.

13:04 Новая волна тревог в Украине.

13:04 Бои в районе Бахмута. Видео с украинской стороны.

12:56 В Херсоне снова слышны взрывы.

12:56 Харьковский областной совет устранил имя Пушкина еще из одного названия. "Харьковский академический русский драматический театр имени Пушкина" теперь просто - "Харьковский академический драматический театр".

Как сообщила депутат облсовета Галина Куц, за то, чтобы убрать из названия слова "русский" и Пушкин", на сессии проголосовал 81 депутат, еще двое - воздержались. Всего в областном совете - 104 депутата, то есть, 21 человек своего мнения по этому поводу не высказал.

12:51 В Украине интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги.

Так, одесские паблики сообщают, что ряд городских провайдеров с 1 января существенно поднимают абонплату за домашний интернет. Подорожание объясняют ростом стоимости оборудования для бесперебойной работы и необходимости использовать генераторы.

В итоге, например, минимальный пакет, который сейчас у одного из провайдеров стоит 185 гривен в месяц, с 1 января обойдется в 259 гривен.

12:28 В результате обстрела центра Херсона известно о 35 раненых, 16 из них в тяжелом состоянии, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Ранее он говорил о 5 погибших и о 20 раненных.

12:24 Из-за воздушной тревоги в Киеве отправка рождественского паровоза сдвигается ко времени отбоя воздушной тревоги, сообщает "Укрзализниця".

Резервное время отправления - 14:00.

12:16 Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний обстрел Херсона, во время которого погибло, по предварительным данным, 5 человек.

"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент – это реальная жизнь Украины и украинцев", - пишет президент.

12:11 По Украине идёт отбой воздушной тревоги.

12:08 Новые видео из Херсона, последствия обстрела центра города.

11:56 Ещё видео последствий обстрела Херсона. Судя по видео, прилет был, в том числе, и по центральному рынку.

11:54 В Киеве - воздушная тревога.

11:52 Видео последствий обстрела Херсона.

11:52 Известно уже о пяти погибших и 20 раненых в результате сегодняшнего обстрела центра Херсона, сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

11:44 Один мотострелковый батальон и один танковый получили в Беларуси задание выдвинуться в районы, которые граничат с государственной границей Украины. Эти данные командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева приводятся в официальном телеграм-канале Минобороны Украины.

Он также сообщил о том, как готовятся ВСУ к возможному вторжению противника: "На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта".

Отрабатывались элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры.

Ранее глава украинской разведки Буданов заявлял, что россияне специально передвигают время от времени свои подразделения к границам Украины, чтоб создать иллюзию подготовки к наступлению и побудить командование ВСУ перебросить на это направление дополнительные войска.

11:40 На востоке и юге Украины - воздушная тревога.

11:34 О новом обстреле Херсона сообщают в Офисе президента.

«Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, многие люди были на улице», - сообщают на Банковой.

11:32 На 24 декабря в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии, сообщает в своей официальной сводке "Укрэнерго".

По словам энергетиков, работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций (возможно, Кураховская ТЭС, об обстреле которой сообщалось ранее). Также продолжают действовать ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей. Поэтому у всех областей есть лимиты потребления, превышение которых приводит к аварийным ограничениям.

Наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, из-за последствий атаки дронов 19 декабря, и на востоке и юге – там Россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

11:30 Украина не может выиграть в нынешней ситуации, пока она находится в обороне. Такое мнение высказал в эфире MSNBC генерал армии США в отставке Барри Маккефри.

По его мнению, Украине необходимо перехватить инициативу. Для этого ей нужен инструмент, который позволит вырваться из сложившейся на данный момент патовой ситуации. Таким инструментом генерал видит ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-земля" и танки М1.

Пока же, констатирует Маккефри, Украина поставила России "шах", но не "мат".

Также он сказал, что у Путина есть некая «зловещая весенняя стратегия» для войны в Украине.

11:25 Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная" — Виктория Апанасенко из Чернигова — представит Украину в символическом наряде под названием "Воин света", который для нее создала украинский дизайнер Леся Патока. Это произойдет на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоится 11 января 2023 в Новом Орлеане.

По словам автора, костюм символизирует борьбу украинцев с тьмой и оберегает их, как Архангел Михаил, защищающий Украину.

Из-за войны оргкомитет конкурса "Мисс Украина Вселенная" выбирал победительницу без традиционного праздничного шоу, обращая особое внимание на деятельность участниц в условиях боевых действий. При выборе Виктории Апанасенко учитывалась ее активная волонтерская деятельность.

10:58 В приложении "Дiя" запущено голосование по вопросу "Какой дате празднования Рождества вы отдаете предпочтение?".

Как объясняют его инициаторы, "все больше украинцев встречают его 25 декабря. Так, как это делает большая часть мира... Но также многие украинцы отдают предпочтение старому стилю. И празднуют Рождество 7 января".

На данный момент, в голосовании приняло участие почти 16 тысяч человек. Большинство (66%) поддержало вариант "25 декабря". За 7 января высказалось 16.3%. Еще 13% собираются праздновать обе даты.

Отметим, что социологические замеры показывали совершенно другие настроения. Так, по данным опроса группы "Рейтинг", 77% украинцев придерживались старого стиля Рождества - 7 января.

10:46 Сообщают о взрывах в Херсоне.

10:44 Урожай зерновых культур в Украине снизился примерно на 40 процентов, по итогам 2022 года он составит 65-66 млн тонн. Об этом сообщил агентству AFP исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

"Основная причина снижения - война", - сказал он. Логика здесь простая: в результате российского вторжения в страну доступные посевные площади сократились, урожайность снизилась, многомесячная блокада экспорта украинского зерна "разорвала цикл". У аграриев долгое время не было доходов, а это, в свою очередь, означало, что у них не было достаточно денег для покупки удобрений, пояснил Иващенко.

Стоит вспомнить, что 2021 году урожай зерновых в Украине достиг рекордных 106 млн тонн.

10:38 Причины вчерашнего пожара в доме на столичных Осокорках пока не ясны, но его удалось ликвидировать.

Киевское городское управление ГСЧС описывает ситуацию так:

"В 23:06 пожар был локализован на площади 60 кв. м, а в 00:07 – ликвидирован. Тушение пожара осложнялось тем, что дом получил серьезные разрушения и спасателям приходилось разбирать обрушенные конструкции. Очевидно, что пожар поспособствовал взрыву неизвестного вещества, но окончательную причину устанавливают правоохранительные органы".

Телеграм-каналы ранее сообщали о взрыве газового баллона. Но официально этого не подтверждалось.

10:20 Сигналы воздушной тревоги сегодня утром прозвучали в Воронеже, переполошив местное население.

Мэрия уже сделала заявление, что никаких угроз в городе нет. То же самое подтвердили журналистам и в городском МЧС.

А вот какое объяснение дает правительство области:

"Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается. Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие".

10:17 Возобновление крупномасштабного российского вторжения из Беларуси этой зимой маловероятно, но к этой возможности следует относиться серьезно, считает американский Институт изучения войны (ISW).

Москва предпринимает какую-то военную активность в Беларуси по крайней мере с октября 2022 года, пишут американские аналитики.

Это может быть российской информационной операцией отвлечения. Но, по заключению ISW, имеющиеся в настоящее время показатели двойственны: некоторые данные о наращивании российского присутствия в Беларуси "похожи на подготовку к новому наступлению".

При этом "серьезных свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси, по-прежнему нет. Но беспокойство по поводу возможности того, что Путин захочет использовать это направление, не является пустой фантазией отдельных украинских лиц", резюмирует ISW.

10:07 И еще несколько выдержек из статьи Washington Post о дефиците оружия для Украины.

Затяжная война выявила недостатки в стратегическом планировании США и значительные пробелы в оборонно-промышленной базе НАТО, пишет газета.

"Запасы многих основных вооружений и боеприпасов близки к истощению, а время ожидания нового производства ракет растягивается на месяцы, а в некоторых случаях и на годы", - сообщает WP.

По ее данным, Байден вложил в Украину оружия на сумму более 20 миллиардов долларов, из которых 14 миллиардов долларов - это изъятия из запасов Пентагона и только 6 миллиардов - новые контракты на производство оружия.

Главной слабостью остается нехватка артиллерийских боеприпасов всех видов. Кроме того, производственные линии Stinger, в которых нуждается Украина на случай нового российского наступления, давно закрыты.

Долго будут поставляться и системы ПВО. "Первые два из восьми обещанных NASAMS недавно прибыли в Украину, но остальные шесть еще не изготовлены, и доставка может занять до двух лет", - пишет издание.

Если разворачивать новое производство - это вопрос даже не месяцев, а лет, то более быстрых решений для помощи Украине в Штатах видят два.

Одно заключается в том, чтобы "побудить европейцев более полно раскрыть свои собственные запасы". А в более отдаленной перспективе - нарастить свои собственные промышленные мощности, "чтобы взять на себя больше бремени".

Второе решение - доведение боевой тактики ВСУ до уровня американской.

"Я думаю, что если мы сможем обучать более крупные формирования — роты, батальоны — тому, как вести огонь, создавать условия для маневра, а затем уметь маневрировать, как вы видели маневры (военных США - Ред.) на поле боя. Тогда вам не понадобится миллион артиллерийских снарядов", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

При этом третье решение, на котором настаивает Украина - передача Киеву натовских танков и самолетов - пока встречает отказ.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил изданию, что не может быть и речи о поставке даже одного "Абрамса".

Танки, использовавшиеся американскими войсками в Ираке, "было даже для нас тяжело обслуживать и поддерживать. Для них (украинцев - Ред.) это было бы невозможно".

Кроме того, "у украинцев сейчас больше танков на поле боя, чем у русских. … Русские любезно пожертвовали много танков", заявил собеседник газеты, говоря о той технике, которую россияне оставили во время отступлений.

09:33 Британская разведка считает, что ключевым сдерживающим фактором для наступательных операций РФ в Украине является нехватка у россиян боеприпасов.

"С октября Россия усилила свои силы в Украине десятками тысяч резервистов. Несмотря на сокращение остроты нехватки личного состава, нехватка боеприпасов, скорее всего, остается ключевым сдерживающим фактором для российских наступательных операций", - говорится в новой сводке разведки Британии.

В Лондоне считают, что Россия, вероятно, ограничила свои дальнобойные ракетные удары по украинской инфраструктуре примерно разом в неделю из-за ограниченного наличия крылатых ракет.

"Точно так же Россия вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы можно было проводить крупномасштабные наступательные операции. Уязвимость нынешней оперативной схемы России заключается в том, что даже простое ведение оборонительных операций вдоль протяженной линии фронта требует значительного ежедневного расхода снарядов и ракет", - полагают в Минобороны Британии.

09:31 Пять человек погибли в Херсонской области за минувшие сутки в результате российских обстрелов, сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

В течение суток было зафиксировано 74 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

"Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов. Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", - пишет Янушевич.

Кроме пятерых убитых, есть 17 человек, получивших ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку в тяжелом состоянии, с множественными осколочными травмами доставили в больницу.

09:30 Россия может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников.

Таким образом, вероятно, она рассчитывает достичь "максимального психологического эффекта", предположила в эфире телемарафона спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она напомнила, что сейчас корабельная группировка в акватории Черного моря увеличилась до 11 судов, в том числе трех ракетоносителей (одно из них - подводное). К пуску готовы 20 ракет "Калибр". Вероятность ударов повысилась также из-за того, что погодные условия в черноморском регионе улучшились.

09:09 Вся российская активность в Беларуси имеет целью не готовить наступление на север Украины, а отвлечь солдат из зоны боевых действий на юго-востоке.

Об этом заявил в интервью The New York Times руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его мнению, это - обманные операции, направленные на то, чтобы сбить украинское командование с толку.

"Все это элементы дезинформационных кампаний", — сказал он.

По словам Буданова, ни одно из российских подразделений не выстроено в штурмовые порядки. Учебные лагеря для российских солдат заполнены вновь мобилизованными гражданскими лицами, которых после завершения обучения отправляют воевать на Донбасс. На полигонах не хватает бронетехники в технически исправном состоянии для проведения атаки.

Буданов сообщил, что Россия пытается обмануть Украину, загружая своих солдат в поезда, которые направлялись в сторону границы Беларуси с Украиной. "Советский Союз использовал аналогичную тактику во время Второй мировой войны, отправляя солдат в бесполезных поездках на поезде, чтобы имитировать атаку или отступление", - напоминает Буданов.

Он рассказал о том, как один поезд с российскими солдатами в Беларуси недавно остановился на полдня у границы с Украиной, а затем вернулся со всеми солдатами на борту. Буданов назвал этот маневр "каруселью".

08:58 Последствия вчерашних обстрелов Херсона. Официально вчера сообщалось о двух погибших в городе.

08:49 В Киеве на это утро продолжаются экстренные отключения света.

08:46 Утверждение о том, что совместную группировку РФ и Беларуси планируют задействовать на территории Украины, в МИД России назвали "некорректным".

Замминистра иностранных дел Михаил Галузин назвал задачей группировки "при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии".

О том, что в Беларуси нет наступательных группировок противника ежедневно сообщает Генштаб ВСУ.

08:39 На второй день после вторжения России в Украину Си Цзиньпин имел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

"Во время этого разговора председатель Си четко высказался за поиск мирного решения. Он подчеркнул, что Китай не получает выгоды от войны и не заинтересован в продолжении конфликта", - заявил новый посол Китая в Евросоюзе Фу Конг в интервью газете South China Morning Post.

По его словам, "и Украина, и Россия - хорошие друзья Китая. Поэтому Китай не хочет выбирать между друзьями и с самого начала выступает за мирное решение "так называемой спецоперации".

По его словам, Пекин выступает за поиски мира с 25 февраля.

Война в Украине не приносит никакой выгоды Китаю, отметил он, добавив, что его страна рассматривает себя как "побочный ущерб от этого кризиса".

Помимо прочего, украинская ситуация поставила Китай в очень сложное положение с политической точки зрения и значительно усложнил отношения с Европой, продолжает Фу Конг.

Также в интервью он обвинил США в том, что они заинтересованы в продолжении конфликта для увеличения продаж своего оружия и перетока капиталов из Европы за океан.

08:24 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Главные цели ракетных атак за вчерашний день - объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области (вероятно, речь о Кураховской ТЭС) и гражданские объекты в Херсоне.

2. Отражены атаки в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области - а также Ямполовка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

3. Продолжаются интенсивные боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В обоих случаях обстрелам подверглось более десяти населенных пунктов.

4. На Запорожском и Херсонском направлениях под огнем - более 50 населенных пунктов.

5. Подтверждено уничтожение 9 вражеских БпЛА разных типов.

6. По-прежнему не выявлено признаков формирования крупной группировки противника со стороны Беларуси.

08:17 Последствия вчерашнего обстрела Донецка. Видео снято на улице Университетской, в районе ТРЦ "Донецк-Сити".

08:16 О ракетном ударе по пригороду Запорожья сообщает в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

Несколько ракет, по его словам, попали в гимназию в Степенской общине. Пострадали находящиеся рядом дома. Пострадавших, по данным ОВА, нет.

08:15 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: