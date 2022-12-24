Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предсказал, что 2023 год станет решающим моментом в войне, но отказался сообщить, когда и где Украина может начать следующее наступление.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian.

На вопрос, включает ли победа возвращение Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, он ответил: "Абсолютно". The Guardian отмечает, что администрация США прямо не поддержала намерение Зеленского вернуть полуостров - миссия, которая, по мнению большинства аналитиков, будет сложной для украинской армии.

По поводу возможности наступления из Беларуси и связи с этим недавнего визита Путина в Минск Ермак сказал: "Мне неинтересно знать, что происходит в голове Путина", но признал: "У нас опасность вдоль всей границы". По его словам, Киев получил разведданные от своих партнеров и готов к "любым провокациям".

На вопрос, как себя чувствует Зеленский после долгих месяцев войны, Ермак ответил: "С ним все в порядке. Конечно, он много работает. Для него это нормально. Он всю жизнь работал. Он ответственный человек и глубоко вовлечен во все: вооружение, военную стратегию, энергетические и экономические вопросы".

Он назвал Зеленского "лучшим президентом в современной истории Украины", которого российское вторжение подняло на уровень необычайного признания во всем мире.

Напомним, также Ермак раскритиковал ведущего Fox News за его сравнение Зеленского с "управляющим стриптиз-клуба".

Тем война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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