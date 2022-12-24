Глава Офиса президента Андрей Ермак подверг критике ведущего Fox News Такера Карлсона за его сравнение президента Украины Зеленского с "управляющим стриптиз-клуба".

Об этом пишет The Guardian.

Такер Карлсон заявил следующее: "В Белый дом приехал президент Украины, одетый как управляющий стриптиз-клуба, и начал требовать деньги. Удивительно, но его никто не выгнал. Вместо этого они делали все, что он хотел. Зеленский, надев свитер, затем требовал деньги в Конгрессе и нагло призвал считать это не благотворительностью, а инвестициями. Но какой в этом смысл? У нас исторический долг перед Украиной? Есть ли у нас историческая вражда с несоветской Россией? Нет и еще раз нет. Неужели мы настолько не уважаем свою страну, чтобы аплодировать этому?".

Такие слова ведущего – это "грязные вещи", заявил Ермак в интервью Гардиан.

"Он не является голосом Республиканской партии. Я могу сделать такой вывод после того, как мы встретились с представителями партии в Конгрессе", – сказал Ермак.

В Конгрессе Зеленский встречался с лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконеллом и лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти – кандидатом на должность спикера Палаты представителей.

Такер Карлсон - известный американский телеведущий правоконсервативных взглядов. С самого начала войны критикует помощь, которую США Украине. За это его часто обвиняют в пророссийской позиции.

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