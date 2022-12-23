Чтобы президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с главой США Джо Байденом, понадобилась тщательно спланированная операция. Так, Зеленский добирался в Вашингтон поездом через Польшу и в сопровождении самолетов НАТО.

Об этом сообщает ВВС.

Во вторник, 20 декабря, Зеленский съездил в Бахмут, а потом тайно сел на ночной поезд в Польшу. В Польше его сразу же забрал самолет ВВС США, который, как сообщается, сопровождали самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15.

Визит Зеленского обсуждался несколько месяцев, однако последние приготовления были сделаны очень быстро.

"Президенты поговорили на эту тему 11 декабря, и Зеленский получил приглашение уже через три дня", - пишет издание.

Уже рано утром в среду Зеленский был на железнодорожной станции в приграничном городе Пшемысль. Затем вся делегация села в ожидавшие их автомобили, в том числе черные Chevrolet Suburban - любимую модель правительства США.

Вскоре после этого системы отслеживания полетов показали, что "Боинг" C-40B ВВС США, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува примерно в 80 км к западу от Пшемысля.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании, но прежде чем он вошел в ее воздушное пространство над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность. Известно, что море патрулируют российские подводные лодки.

А американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Британии, сопровождал самолет с президентом Украины часть его пути.

Около полудня самолет приземлился недалеко от Вашингтона. Вся дорога заняла почти 10 часов после взлета.

По прибытии Зеленскому была предоставлена охрана сотрудниками Секретной службы, как и всем приезжающим главам государств.

"Мы прекрасно понимаем, что у России в этой стране есть агенты, и она может попытаться что-то сделать", - сказал телеканалу один из высокопоставленных чиновников.

"Мы знаем, что поставлено на карту", - добавил один из источников телеканала NBS.

К четвергу Зеленский уже снова был в Европе и встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Тем временем Зеленский уже вернулся в Киев и обратился к украинцам из своего офиса, заявив, что работает ради победы.

Как писала "Страна", ранее детали визита президента Зеленского в США раскрыла американский посол Оксана Маркарова, которая сыграла одну из важнейших ролей в организации поездки.

Напомним, у украинского президента был насыщенный визит в Америку, где он встретился с Байденом, потом выступил в Конгрессе и пообщался отдельно с республиканцами и демократами.

Еще на пресс-конференции с Байденом Зеленский дал понять, что от своей формулы мирного урегулирования не отступит (вывод российских войск за пределы всей территории Украины). Возвращение Киеву территорий, которые были в составе с 1991 года - это и есть "справедливый мир".

Тем временем война в Украине продолжается уже 303-й день. "Страна" следит за новостями 23 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 302-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях. Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ сосредоточила основные усилия своих войск на захвате всей территории Донецкой области. Американская газета The New York Times написала, что на фронте в Украине "маячит перспектива тупиковой ситуации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала об итогах визита Зеленского в США.