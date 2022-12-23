Формула мира президента Украины Владимира Зеленского станет основой мирного плана, которую его команда представит в феврале следующего года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что разговор президента Украины Владимира Зеленского о формуле мира во время его визита в Вашингтон произошел после недавнего обсуждения Киевом мирного плана из 10 пунктов.

"Среди всех разговоров о войне и оружии президент Зеленский питал надежду на переговоры", - пишет WSJ.

По словам европейских и украинских дипломатов, в команде Зеленского сейчас конкретизируют план. Свои идеи они хотят представить в первую годовщину вторжения России 24 февраля или близко к этой дате.

В то же время, пишет издание, представители США, Украины и НАТО заявили, что переговорная позиция Украины на любых переговорах, где она, вероятно, потребует от Москвы значительных уступок, будет зависеть от ее позиции на поле боя.

"Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил мирное предложение Киева с коллегами по "Большой семерке". Он назвал мирные предложения Зеленского "хорошим началом".

Также "Страна" рассказывала, что Владимир Зеленский признался, что его призывают к мирным переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.