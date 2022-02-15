Гипотетическое "российское" вторжение в Украину, которое согласно прогнозам Запада должно произойти уже завтра, стало темой для шуток в российских и американских юмористических ток-шоу.

Ведущий "Вечернего Урганта" российский шоумен Иван Ургант пошутил на тему "войны по расписанию 16-го числа". По его словам это не очень хорошо, что война начнется в эту дату, потому что у российской фигуристки Валиевой 17 февраля должна быть произвольная программа.

"Получается она уже произвольную будет катать во время войны. Может перенести войну, Витя (соведущий Ивана - Ред.)? Там же не Олимпиада, там же можно двигать даты?", - сказал он.

Далее ведущий предполагает, что такая дата для начала войны выбрана потому, что в другие "не все могли", а дальше "война не ложиться в календарь". В конце Ургант предлагает перенести войну на 700 лет.

На оставил тему "российского вторжения" без внимания и известный американский комик ведущий Стивен Колбер в своем юмористическом ток-шоу "The Late Show with Stephen Colbert".

"Власти США предупреждают - Путин может вторгнуться в Украину в любое время. Это не та игра "любит-не любит", в которую я бы сыграл в день Валентина "я вторгаюсь - я не вторгаюсь", - говорит комик.

Напомним, это не первый раз, когда Стивен Колбер шутит об Украине - ранее он высмеял "антипаническое" обращение Зеленского.

Также сообщалось, что американские комики начали шутить на тему разногласий между Зеленским и Байденом.