Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжает считать вероятность "российского вторжения" в Украину высокой и призывает президента РФ к деэскалации.

Об этом она сказала в интервью Sky News, пишет ТАСС.

"Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой вероятностью... Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, именно поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину", - сказала министр.

По словам главы британского МИД, может произойти нападение на Киев или с восточной части Украины. В Великобритании предполагают и совершение возможной провокации, "чтобы оправдать вторжение".

Напомним, Великобритания еще на прошлой неделе призвала своих граждан уехать из Украины. При этом эвакуировать дипломатов Лондон не стал, но часть служащих дипведомств перевели из Киева во Львов.

Также сообщалось, что по словам Лиз Трасс, в случае "российского вторжения" Лондон введет санкции против Москвы, хоть и предпочитает имеет хорошие отношения с Россией.

Как отражается нагнетание паники вокруг гипотетического "российского вторжения" на Украине подробно разобралась Олеся Медведева в своем блоге: