Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами Британии, Италии, Польши, Румынии, Франции, ФРГ, ЕС и НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 11 февраля.

Беседа шла почти полтора часа и касалась Украины. По свидетельству Белого дома, речь должна была идти о "продолжении наращивания Россией военных сил вокруг Украины и дальнейшей координации работы по дипломатии и сдерживанию". Стороны договорились "удвоить дипломатические усилия".

"Все это происходит на фоне нового и беспрецедентно жёсткого витка нагнетания слухов о "вторжении" России в Украину.

Запад представляет все так, что дело идёт к какой-то развязке. Дипломатической или военной.

При этом сами две страны, которые, по мнению Запада, должны чуть ли не на следующей недели сойтись в смертельном бою, Россия и Украина - в один голос заявляют, что воевать не намерены. Уникальная ситуация в мировой истории", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что разведка намеренно давала администрации Байдена данные о подготовке "вторжения России".

Также "Страна" сообщала, что президент США призвал американских граждан немедленно покинуть Украину.