Заместитель официального представителя генсека Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал ошибочную публикацию Bloomberg о начавшемся "вторжении" России в Украину. Он заявил, что всем сторонам в контексте обстановки вокруг Украины следует воздерживаться от действий и риторики, которые могут обострить ситуацию.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в субботу, 5 февраля, со ссылкой на заявление дипломата.

У зама генсека ООН спросили, обеспокоены ли в организации таким примером дезинформации, которое допустило агентство, в особенности во время олимпийского перемирия.

"Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации", - ответил Хак.

Напомним, агентство Bloomberg на своем сайте опубликовало заголовок о начавшемся вторжении России в Украину, но затем признало ошибку и удалило его. Согласно заявлению СМИ, обстоятельства совершения этой ошибки расследуются.

Ранее мы писали о реакции МИД России на публикацию Bloomberg о "вторжении РФ в Украину".

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