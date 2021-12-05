Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом карту "российского вторжения в Украину", которую ранее опубликовал немецкий таблоид Bild. По ее мнению составители карты "порылись в старых немецких архивах" и "поработали замазкой".

Об этом Захарова написала в своем телеграм-канале.

Захарова пишет, что Львов на приведенной карте обозначен как Лемберг. При этом в современном немецком языке Львов называют Lwiw, а на карте 1942 года, когда город был оккупирован фашистами, использовался еще австро-венгерский топоним Lemberg, указала она.

"На карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" — спросила Захарова.

Она допустила, что карту "из Киева помогали рисовать".

"Карту восточной же Украины прислали, похоже, с Банковой: Днепропетровск на схеме обозначен новомодным "Днiпро" (а ведь переименован был не далее как пять лет назад в ходе декоммунизации)", — заметила дипломат.

Комментируя фазы наступления, Захарова указала, что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост, в то время как ослабление украинской обороноспособности "с успехом обеспечивает сам киевский режим уже не первый год".

Третья фаза "примерно до линии Коростень–Умань" также вызывает недоумение у Захаровой.

"Умань — место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild? Если к журналистскому вранью в Германии уже привыкли, то этот германский троллинг может дорого обойтись газете, учитывая недавно выявленный факт махрового антисемитизма в рядах немецких журналистов", — написала Захарова.

"Три кусочка этого пазла сложились в бильд-редакции газеты "Бильд" (простите за каламбур) в этот бред, и, довольные собой, сотрудники издания ушли на уик-энд" , - резюмирует Захарова.

Ранее мы сообщали, что эта карта вызвала недоумение и в самой Украине - в соцсетях начали троллить Bild. В частности, творчески представил процесс подготовки карты известный украинский журналист, который специализируется на военной тематике, Денис Попович.

Напомним, что "Страна" проанализировала эти карты и ответила на вопрос, реально ли готовится наступление и то, как эти "нагнетающие" публикации связаны с разговором Путина и Байдена, который состоится уже на следующей неделе.