На карте "захвата Россией" Украины, которую опубликовало немецкое издание Bild, Львов записан как Lemberg.

Так украинский город назывался в 1772-1918 годы.

В тот период Лемберг был столицей австрийской провинции - Королевства Галиции и Лодомерии, а языком администрации был немецкий

Напомним, сегодня издание Bild написало о том, что в настоящее время планы по вторжению в Украину "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы".

Источники в НАТО и западных спецслужбах рассказали изданию, что согласно плану вторжение будет происходить в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации Кремлем.

Отметим, что российские власти отрицают подготовку наступления на Украину и утверждают, что заявления об этом - "дымовая завеса", чтоб скрыть подготовку силовой операции ВСУ на Донбассе. Также в ходу версия, что эти заявления имеют целью повлиять на решение европейцев и отсрочить запуск "Северного потока-2".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о возможных сценариях большой войны.

Также мы писали, почему в России заявляют о подготовке наступления ВСУ на Донбассе.