Президент России Владимир Путин напомнил, что о возможном военном вторжении РФ в Украину говорили и в начале текущего года, но этого так и не произошло.

Об этом Путин сказал на инвестиционном форуме "Россия зовет!", пишет "РИА Новости".

"Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года... Но, как видите, это не случилось", - сказал Путин.

Кроме того, российский президент заявил, что если наладить взаимоотношения между странами и учесть интересы в области безопасности всех участников, то угрозу чувствовать никто не будет.

"Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать", - резюмировал Путин.

Ранее о возможном вторжении РФ в Украину говорили весной текущего года, на фоне информации о стягивании российских войск к границе с Украиной. Но в апреле глава Минобороны РФ заявил об отводе войск с границы.

Напомним, украинская разведка утверждает, что Российская Федерация наращивает боеспособности на территории Донбасса.

Также "Страна" подробно разбиралась как во время президентства Зеленского уже пугали вторжением России и почему оно не произошло.