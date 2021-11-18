Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что кризис на Украине далек от разрешения, а Запад, в свою очередь, потакает Киеву, который игнорирует Минские соглашения.

Об этом Владимир Путин заявил во время выступления на коллегии МИДа.

Конфликт на Донбассе далек от разрешения, считает президент России Владимир Путин.

"В числе наиболее острых чувствительных для нас - внутриукраинский кризис. К сожалению, он далек от разрешения. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по Минскому комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в Нормандском формате. На словах наши партнеры по Нормандскому квартету - ФРГ, Франция, не оспаривают нормы Минских соглашений. Но на деле, к сожалению, потакают курсу киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование в тупик", - сказал Путин.

При этом Путин упрекнул Запад в том, что он обостряет ситуацию поставками Киеву вооружений и маневрами в Черном море.

"Последнее вообще выходит за последние рамки. На расстоянии 20 километров от нашей границы летают стратегические бомбардировщики, а они несут очень серьезное оружие", - добавил Путин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители непризнанных "Донецкой" и "Луганской народных республик" получат гуманитарную поддержку. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, речь идет об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

В свою очередь Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что указ Путина о гуманитарной поддержке "Л/ДНР" - "вынужденный ответ Москвы на действия Киева". Кроме того, он призвал Украину к переговорам с Донецком и Луганском.

Кроме того, мы также писали, что в Кремле ответили на обеспокоенность Запада возможностью нападения России против Украины уже этой зимой.