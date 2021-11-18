В Польше считают, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко отвлекают внимание мирового сообщества от нового вторжения в Украину с помощью кризиса мигрантов на польской границе.

Об этом пишет Bild со ссылкой на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Мы не знаем, чем еще они (Рутин и Лукашенко - Ред.) занимаются. Не исключено, что пограничный кризис направлен на то, чтобы отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине", - заявил Моравецкий.

Премьер Польши заявил, что Беларусь использует мигрантов как оружие против западной Европы, и отметил, что "защищая польскую границу, мы защищаем всю Европу"

Напомним, мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши, которую охраняют тысячи солдат.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что происходит на польско-белорусской границе. Миграционный кризис на границах Беларуси и соседними странами ЕС начался еще зимой.

Также сообщалось, что Лукашенко и Меркель договорились о вынесении проблемы с мигрантами на международный уровень Беларуси и ЕС.