Утром во вторник, 9 ноября, в лагере мигрантов у границы Беларуси и Польши, которые накануне огромной колонной собрались перейти границу, вдоль колючей проволоки ходят польские солдаты. Через громкоговорители звучат оповещения о запрете пересекать границу.

Об этом свидетельствует видео, распространенное агентством Ruptly.

На кадрах также видно что мигранты в лагере разогревают завтрак на костре.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Польши призвало немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

"...Все физические и юридические лица, вовлеченные в эту ужасную гибридную атаку, должны быть немедленно наказаны", - говорится в заявлении МИД Польши.

По информации польских пограничников, мигранты на белорусской границе предприняли вчера 309 попыток прорваться в Польшу, 17 человек были задержаны.

В свою очередь, Минобороны Беларуси заявило, что Польша разместила у границы десять тысяч солдат. В ведомстве назвали это "военной деятельностью" и добавили, что Минск не получил уведомлений от польской стороны. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Беларуси.

"По мнению Министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы является существенной военной деятельностью. До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее Польша перебросила два батальона теробороны к восточным границам, куда из Беларуси прорываются мигранты.

Также мы рассказывали, что на белорусской границе польская армия открыла огонь по мигрантам.