Власти Польши срочно вызывали резервистов двух батальонов пехоты на места службы к восточным границам. Это связано со сложной обстановкой на рубежах из-за скопления тысяч мигрантов, пришедших с территории Беларуси.

О сборе резервистов сообщается в Твиттере польских Сил территориальной обороны.

Пост адресован работодателям, которых просят с пониманием отнестись к ситуации.

"Вниманию работодателей! С 15:00 ввиду ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Хайнувка) из Первой Подляшской бригады Сил территориальной самообороны срочно вызваны на места расположения их подразделений", - сказано в записи.

Ранее в Твиттере той же структуры опубликовали карту, согласно которой резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств на востоке страны нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства, расположенного чуть дальше от восточной границы Польши, объявлена готовность в 12 часов.

Ранее "Страна" сообщала, что польская армия уже открывала огонь по мигрантам.

Также мы подробно разбирали ситуацию на польско-белорусской границе.