Польша перебрасывает два батальона теробороны к восточным границам, куда из Беларуси прорываются мигранты
Власти Польши срочно вызывали резервистов двух батальонов пехоты на места службы к восточным границам. Это связано со сложной обстановкой на рубежах из-за скопления тысяч мигрантов, пришедших с территории Беларуси.
О сборе резервистов сообщается в Твиттере польских Сил территориальной обороны.
Пост адресован работодателям, которых просят с пониманием отнестись к ситуации.
"Вниманию работодателей! С 15:00 ввиду ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Хайнувка) из Первой Подляшской бригады Сил территориальной самообороны срочно вызваны на места расположения их подразделений", - сказано в записи.
Ранее в Твиттере той же структуры опубликовали карту, согласно которой резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств на востоке страны нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства, расположенного чуть дальше от восточной границы Польши, объявлена готовность в 12 часов.
Ранее "Страна" сообщала, что польская армия уже открывала огонь по мигрантам.
Также мы подробно разбирали ситуацию на польско-белорусской границе.