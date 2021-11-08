На границе Польши и Беларуси ситуация обостряется. Происходят первые стычки между мигрантами и польскими военными. Также в сети появилось видео, как мигранты скандируют German German German! Это может означать конечную точку их маршрута.

Польское силовое ведомство заявило, что была предотвращена попытка прорыва границы мигрантами со стороны Беларуси.

"Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем", - говорится в сообщении.

Напомним, расположенные у белорусской границы польские войска территориальной обороны переведены на шестичасовую готовность в связи с движением мигрантов из Беларуси. Таких серьезных ситуаций на границе Польши не было с 1939, заявил польский военный эксперт Ежи Калицкий.

Также мы сообщали о том, что нелегальные мигранты, которые массово пытаются пересечь белорусско-польскую границу, в воскресенье, 7 ноября, атаковали польских военнослужащих. На польско-белорусской границе рядом с пограничниками в этот день находилось около 10 тысяч польских военнослужащих.

Ранее в Польше заявили об увеличении количества нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через Беларусь. В связи с этим Министерство внутренних дел приняло решение построить на границе с республикой забор из колючей проволоки.

Серьезное обострение на фоне растущего наплыва нелегалов из Ближнего Востока сложилось и на литовско-белорусской границе. Поток нелегальных мигрантов через Беларусь в Литву резко вырос после ужесточения санкций ЕС против Минска. Вильнюс обвинил Минск в способствовании незаконной миграции, белорусские власти обвинения отрицают. Александр Лукашенко предупредил, что Минск не намерен сдерживать поток нелегалов.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что литовские пограничники со стрельбой прогоняют нелегалов в Беларусь. Тем временем Украина отправила в Литву колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.