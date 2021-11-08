С понедельника, 8 ноября, на территорию США смогут въехать вакцинированные туристы из более 30 стран мира, включая Великобританию и государства Евросоюза. До этого запрет на въезд в страну из-за пандемии коронавируса действовал целых 20 месяцев.

Об этом сообщает ВВС.

По новым правилам въезда в США, иностранцы должны будут предъявить признанные ВОЗ доказательства о полной вакцинации перед полетом. Также нужно получить отрицательный результат теста на коронавирус в течение трех дней после поездки и оставить свою контактную информацию. Прибывшим не придется проходить карантин в изоляции.

Открыты будут и сухопутные границы США с соседями - Канадой и Мексикой. Из-за этого уже увеличился поток мигрантов в США. Тысячи мигрантов прибыли в районы вдоль границы Мексики с США, надеясь воспользоваться смягченными правилами въезда в США.

Американская авиакомпания United Airlines заявляет, что ожидает увеличения числа прибывающих пассажиров на 50%, а исполнительный директор Delta Эд Бастиан предупредил путешественников, что следует ожидать очередей.

Запрет на поездки снимается для туристов из Великобритании, Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, Южной Африки, Ирана и стран Шенгена – группы из 26 европейских стран, пишет Independent.

Ранее "Страна" писала о том, что поляки пожаловались, что мигранты атаковали их посты на границе с Беларусью.

Также мы сообщали, что украинец пытался пересечь границу с Молдовой с распечатанным на принтере документом на авто.