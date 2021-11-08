Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подтвердил, что невакцинированных от коронавируса работников учебных заведений с понедельника, 8 ноября, отстранят от работы.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

На вопрос о том, могут ли невакцинированные преподаватели не идти в понедельник на работу, Ляшко ответил положительно.

"Да. Согласно действующему законодательству, они будут отстранены. Для этого директор образовательного учреждения делает внутренний приказ, которым отстраняются на период карантина люди, не имеющие по крайней мере одной прививки против коронавирусной болезни", - пояснил он.

Кроме этого, Ляшко отреагировал на обращение профсоюза работников образования и науки с просьбой пока не отстранять от работы невакцинированных учителей, а дать им еще срок в месяц.

"У меня была большая дискуссия на прошлой неделе с представителями профсоюзов, говорил с ними откровенно. Профсоюзы хотят право на работу, а я хочу обеспечить право на жизнь", – заявил министр.

Отвечая на вопрос, имеют ли право на работу учебные заведения в "красных" зонах при условии 100% вакцинированного персонала, Ляшко сказал, что, согласно постановлению Кабмина, у них есть такое право. Впрочем, местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

"У нас все отмечали значительный рост заболеваемости, сейчас мы уже видим эту неделю стабилизацию на высоких цифрах. И когда был такой рост, как снежный ком, когда неделя от недели заболеваемость росла в два-три раза, было предложено передвинуть каникулы на неделю раньше, а затем еще их продлить на одну неделю. Есть постановление Кабмина, которое позволяет, а каждый регион с учетом эпидситуации может принять более жесткое решение – продлить каникулы или предложить дистанционное обучение", — утверждает глава МОЗ.

Напомним, недавно профсоюз работников образования и науки обратился к Кабинету министров с просьбой не отстранять от работы непривитых учителей, а дать им еще месяц для проведения вакцинации.

"Страна" подробно разбиралась, как будут отстранять от работы учителей и чиновников с 8 ноября, и какие могут быть нюансы.