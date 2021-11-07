Профсоюз работников образования и науки обратился к Кабинету министров с просьбой не отстранять от работы непривитых учителей, а дать им еще месяц для проведения вакцинации.

Об этом сообщается 6 ноября на сайте организации.

Минздрав своим приказом утвердил перечень профессий, производств и организаций, чьи работники обязаны быть привиты от коронавируса. В перечень попали и сотрудники всех учебных заведений и научных учреждений. С понедельника невакцинированных не допустят к работе.

В профсоюзе полагают, что отстранение от работы сотрудников уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по организации образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов.

В связи с этим профсоюз считает необходимым перенести сроки реализации приказа на месяц, то есть до 8 декабря, чтобы дать преподавателям еще месяц на вакцинациюот коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что пособия по больничным листкам не будут предоставлять людям, которых отстранили от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации. Оплата труда не будет производиться за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

Также мы писали, что после введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей семейные врачи будут выдавать справки о медицинских противопоказаниях тем из них, кому нельзя делать прививку.