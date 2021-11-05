Пособия по больничным листкам не будут предоставляться работникам, которых отстранили от работы из-за отказа или уклонения от обязательной вакцинации против Covid-19. Оплата труда не будет производиться за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работника, не соблюдающего требования по обязательной вакцинации против Covid-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", - сообщили в Фонде.

Кроме того, в Фонде акцентировали внимание на том, что те люди, которые отказываются или уклоняются от вакцинации при отсутствии противопоказаний, подвергают окружающих опасности.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что с 8 ноября вступит в силу приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам". Учителей и чиновников без вакцинации от коронавируса будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.