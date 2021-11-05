С понедельника, 8 ноября, украинцев без вакцинации от коронавируса будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Это касается работников органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также заведений образования.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала следующей недели вступит в силу приказ Миниздрава "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Это касается таких работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов,

местных государственных администраций и их структурных подразделений,

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Работники указанных организаций, которые по состоянию на 08 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одну прививку против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - сказано в сообщении.

При этом тех, кто имеет противопоказания к вакцинации и предоставили медицинское заключение об этом, отстранять не будут. Также сотрудники, которые сделали хотя бы одну прививку от коронавируса будут допущены к работе. При этом уволить за отсутствие прививки работника нельзя, только отстранить.

"Если во время проверки уполномоченного органа окажется, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки лица, в таком случае речь идет о нарушении статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил по карантину людей" Ответственность за нарушение указанной статьи для должностного лица составляет от 34 тысячи гривен", - объяснили в Минздраве.

Напомним, Минздрав планирует расширить список профессий для обязательной вакцинации.

Также сообщалось, что нардепам запретили приходить в Раду без ковид-сертификатов или ПЦР-тестов.