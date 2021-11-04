В городе Облучье российской Еврейской автономной области все 15 сотрудников местной станции скорой помощи написали заявления об увольнении, чтобы не исполнять требования об обязательной вакцинации медработников против коронавируса.

Об этом сообщает информагентство ЕАОMedia со ссылкой на главврача станции скорой медицинской помощи Владислава Когана.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону определило категории граждан, подпадающих под обязательную вакцинацию. Медработники тоже оказались в данном перечне.

Согласно постановлению ведомства, руководителям организаций необходимо обеспечить до 15 ноября обязательную вакцинацию первой дозой не менее 80% сотрудников, а также отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы не имеющих ни одной прививки, а с 15 декабря - не имеющих законченного курса вакцинации.

Сотрудники станции предпочли уволиться самостоятельно.

"Они предупреждали, что напишут заявления на увольнение. Все 15 и написали. Пока они работают, до 15 ноября. А дальше - не знаю, как выйти из ситуации. Я как работодатель в любом случае останусь виноватым. Уволю - скорая останется неприкрытой. Оставлю - меня оштрафуют. Неделю назад я к ним ездил, разговаривал. Сказали, не будут. Они же все подрабатывают там в ковидном госпитале. Еще ни один не заболел. И говорят, мы не хотим", - прокомментировал ситуацию Коган.

Как пишет агентство, региональные чиновники не комментируют ситуацию и не рассказывают, как планируют решать проблему, когда тысячи людей с 15 ноября могут остаться без скорой медицинской помощи.

Между тем Еврейская автономная область оказалась в числе регионов-аутсайдеров вакцинации на Дальнем Востоке. Из-за провала прививочной кампании туда направят бригаду ревизоров.

Как писала "Страна", с 8 ноября в Украину вступит в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации представителей некоторых профессий.

Мы также рассказывали, что в Греции прошел митинг против обязательной вакцинации. На него вышли сотни медиков и соцработников.