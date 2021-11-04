В американском Сан-Франциско сертификат о вакцинации начнут требовать не только у взрослых и подростков, но и у детей старше пяти лет. Документ потребуется для посещения ресторанов, спортивных или развлекательных мероприятий.

Об этом со ссылкой на представителей здравоохранения города пишет Politico.

Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип анонсировала, что сертификаты у детей от пяти лет начнут требовать примерно через два месяца, как только власти убедятся в доступности вакцинации для детей этого возраста.

"Мы определенно хотим подождать и убедиться, что у детей есть возможность сделать вакцинацию, так что это произойдет не раньше, чем через восемь недель после того, как вакцина станет доступной для детей", - сказал Филип.

Сейчас местные власти уже требуют подтверждение от вакцинации у взрослых и детей, начиная с 12-летнего возраста.

Напомним, в Нью-Йорке тысячи городских служащих отправили в неоплачиваемый отпуск из-за отказа от прививки против Covid.

Также мы писали о том, что в Ровно полицейские обнаружили в неправильно припаркованном автомобиле 13 поддельных сертификатов вакцинации.