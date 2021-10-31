В Ровно полицейские обнаружили в неправильно припаркованном автомобиле 13 поддельных сертификатов вакцинации
Правоохранители Ровенской области, из-за неправильно припаркованного автомобиля, обнаружили 13 фальшивых сертификатов о прививках от коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Экипаж мобильной группы по реагированию на факты совершения домашнего насилия обнаружил на улице Пушкина в Ровно легковушку "Seat Ibiza", припаркованную с нарушением правил дорожного движения.
Инспекторы решили указать водителю на нарушения и подошли к автомобилю, в салоне которого находились люди. Увидев полицейских, те засуетились. У работников полиции возникло подозрение, что в автомобиле могут быть запрещенные к обороту предметы. Отмечается, что 18-летний водитель, житель Ровно, во время общения с правоохранителями нервничал.
Во время проведения поверхностной проверки в салоне полицейские обнаружили сертификаты о прививках от Covid-19, однако QR-код на документах не считывался.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла 13 сертификатов с признаками подделки.
Полицейским житель Ровно пояснил, что заказал "документы" для себя и друзей через мессенджер "Telegram", заплатив за каждый сертификат по тысяче гривен.
Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований факт использования заведомо подложных документов в соответствии с ч. 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины.
В Ровно полицейские нашли в неправильно припаркованной машине 13 поддельных ковид-сертификатов. Источник: полиция Ровенской области
В неправильно припаркованной машине полицейские нашли поддельные сертификаты. Источник: YouTube
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с начала года открыли уже почти тысячу уголовных дел из-за поддельных ковид-сертификатов. Сотрудники киберполиции ужесточили контроль над социальными сетями и закрытыми чат-ботами, где чаще всего предоставляют поддельные сертификаты.
Также мы писали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о планах властей ужесточить наказание для тех, кто изготавливает и использует поддельные COVID-документы. В некоторых случаях за подделку будут сажать на восемь лет.