Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что делать, если человек купил фальшивый сертификат о вакцинации, но потом решил привиться от Covid-19.

Об этом со ссылкой на Игоря Кузина сообщает "Украина 24".

По словам санитарного врача, если человек имеет поддельный сертификат, но хочет действительно вакцинироваться, то надо обратиться в пункт прививки.

"Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно, будет вызвана Национальная полиция, соберут доказательства, но человек получит защиту, а это самое ценное", - сказал Игорь Кузин.

Ранее "Страна" сообщала, что более десятка ковид-сертификатов с признаками подделки выявили украинские пограничники в течение минувших выходных, 23 и 24 октября. Изъятые ковид-сертификаты пограничники передают представителям Национальной полиции, которые будут проводить экспертизу. На основе выводов экспертов будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто решил воспользоваться подделкой.

Также мы писали, что в Минцифры работают над тем, чтобы удалять Covid-сертификаты из "Дии", в случае, если окажется, что человек получил сертификат, а прививку не делал. На сегодняшний день случаев удаления сертификата еще не было, но уже до конца года появится возможность выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации.