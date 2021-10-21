Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу Игорю Кузину создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей, чтобы определять возможность фальшивых документов о вакцинации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в четверг, 21 октября.

"Определение процента госпитализированных людей, имеющих фальшивые документы о вакцинации, сложная тема, но я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай - сложного протекания заболевания у вакцинированных людей или летального случая, если при этом была справка о вакцинации", - сообщил Ляшко в комментарии журналистам.

По словам министра, комиссия будет создана для того, чтобы "разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного имунно-биологического препарата".

Ранее "Страна" сообщала, что полиция анонсировала проведение рейдов по ночным клубам, рынкам и заведениям общественного питания для проведения разъяснительной работы о необходимости соблюдения карантинных требований. Также правоохранители будут помогать контролировать наличие ковид-сертификатов. На планшеты копов уже установлено программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Также мы писали, что на вокзале Киева из-за проверки у пассажиров ковид-паспортов задерживается отправка поездов. С 21 октября для поездок между областями Украины обязателен сертификат вакцинации или тест на ковид.