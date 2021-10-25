Более десятка ковид-сертификатов с признаками подделки выявили украинские пограничники в течение минувших выходных, 23 и 24 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, как передает УНН.

"Более 10. Мы проверяем только на въезд. Все ограничения и проверки проходят на въезд в Украину", - рассказал Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, изъятые ковид-сертификаты пограничники передают представителям Национальной полиции, которые будут проводить экспертизу. На основе выводов экспертов будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто решил воспользоваться подделкой.

Напомним, на днях полиция завела дело на экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру за использование поддельного ковид-сертификата при въезде в Украину. В ближайшее время им могут вручить подозрение подозрение по статье 358 часть 4 УК (подделка документов) за использование поддельного ковид-сертификата.

Также "Страна" сообщала, что сама Савченко отрицает покупку или подделку сертификата и заявляет, что скандала из этого не получится.