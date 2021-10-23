В "Укрзализныце" заявили, что намерены открыть пункты вакцинации на вокзалах во всех областных центрах страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с сегодняшнего дня пункты вакцинации будут открыты в Ивано-Франковске и Мариуполе.

В то же время с понедельника, 25 октября, пункты вакцинации будут открыты в:

Херсоне;

Ковеле;

Кривом Роге;

Никополе;

Подольске;

Николаеве;

Черновцах;

Коростене;

Раздельном.

"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту "Борисполь", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также он уточнил, что за двое суток удалось обнаружить 300 зараженных, которые были намерены сесть на поезд.

Напомним, на автовокзале в Киеве недалеко от станции метро "Вокзальная" 22 октября было немного желающих уехать из Киева, несмотря на то, что обычно в пятницу жители столицы массово выезжают из города.

Также "Страна" писала, что в первый день новых карантинных правил в Киеве на маршруты не вышли 40% межобластных перевозчиков.