"Укрзализныця" откроет пункты вакцинации от коронавируса на вокзалах во всех областных центрах
В "Укрзализныце" заявили, что намерены открыть пункты вакцинации на вокзалах во всех областных центрах страны.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, с сегодняшнего дня пункты вакцинации будут открыты в Ивано-Франковске и Мариуполе.
В то же время с понедельника, 25 октября, пункты вакцинации будут открыты в:
- Херсоне;
- Ковеле;
- Кривом Роге;
- Никополе;
- Подольске;
- Николаеве;
- Черновцах;
- Коростене;
- Раздельном.
"Путешествия должны быть безопасными. Совместно с Минздравом мы разворачиваем пункты вакцинации в ключевых транспортных хабах страны: вокзалах, аэропортах, автовокзалах, крупнейших почтовых отделениях. Пункты вакцинации уже действуют на 10 вокзалах, сегодня еще добавятся Мариуполь и Ивано-Франковск, с понедельника откроется центр вакцинации в аэропорту "Борисполь", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Также он уточнил, что за двое суток удалось обнаружить 300 зараженных, которые были намерены сесть на поезд.
Напомним, на автовокзале в Киеве недалеко от станции метро "Вокзальная" 22 октября было немного желающих уехать из Киева, несмотря на то, что обычно в пятницу жители столицы массово выезжают из города.
Также "Страна" писала, что в первый день новых карантинных правил в Киеве на маршруты не вышли 40% межобластных перевозчиков.