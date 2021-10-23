В интернете появилось видео задержания сотрудниками приграничной службы экс-нардепа Надежды Савченко за попытку въехать в Украину по поддельному Covid-сертификату.

Видео обнародовал ТСН.

На кадрах видно Надежду Савченко и ее сестру Веру, последняя стоит в маске. К ним подходит мужчина, который, судя по ракурсу, и ведет съемку. Он спрашивает, есть ли данные сертификаты в приложении "Дия". На что экс-нардеп отвечает, что у нее нет "Дии".

"Не могу я ее загрузить ("Дию" - Ред.), потому что я понятия не имею что это - это первое. Второе - я насколько знаю, "Дию" нужно загрузить и все в нее вложить - паспорт, карточку...а это в принципе незаконно. Поэтому в принципе я ее устанавливать не буду", - заявила Савченко в ответ на просьбу установить "Дию" и подтянуть сертификат.

После этого молодой человек говорит, что есть сомнения в подлинности сертификатов сестер Савченко и QR-коды с них не читаются. Далее он сообщает, что в ближайшее время придут представители полиции и будут разбираться в этой ситуации.

Напомним, полиция завела дело на Надежду Савченко и ее сестру за использование поддельного ковид-сертификата. В ближайшее время им могут вручить подозрение подозрение по статье 358 часть 4 УК (подделка документов) за использование поддельного ковид-сертификата.

Также сообщалось, что сама Савченко отрицает покупку или подделку сертификата.