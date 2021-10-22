Почти 800 уголовных дел по факту подделки сертификатов вакцинации от Covid-19 открыто в Украине. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский и добавил, что сегодня в нашей стране фиксируется рекордная смертность от коронавируса за все время пандемии.

"Почти 800. Именно столько уголовных производств возбуждено по факту подделки сертификатов вакцинации. Между тем в Украине фиксируется наибольшая смертность от COVID-19", - заявил министр.

Глава МВД пригрозил неотвратимостью наказания за подделку ковид-сертификатов и призвал украинцев сообщать об известных подобных фактах на горячую линию киберполиции 0 800 505 170 или по номеру 102.

"Берегите свою жизнь и не разменивайте ее на подделки", - добавил Монастырский.

Напомним, в пятницу, 22 октября, в Украине снова зафиксированы два коронавирусных антирекорда. Первый - по числу новых выявленных случаев COVID-19 - 23 785 человек, а также по число умерших от этой болезни - 614 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам нардепа Радуцкого, пик коронавируса начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году.

Также мы сообщали, что в Украине начнут колоть бустерную дозу вакцин от коронавируса.