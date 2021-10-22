Бывший народный депутат Надежда Савченко заявляет, что ни она, ни ее сестра Вера не подделывали и не покупали COVID-сертификаты.

Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Большая Пятница" на "Украине 24" в пятницу, 22 октября.

"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - сказала Савченко, комментируя информацию о попытке вместе с сестрой пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь" по поддельному COVID-сертификату.

Савченко также сказала, что считает постановления правительства по внедрению необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения границы или допуска на работу неконституционными.

На вопрос ведущего, делала ли бывший народный депутат прививки от коронавируса, Савченко отказалась отвечать, ссылаясь на закон о защите персональных данных о здоровье человека.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция собирается привлечь к уголовной ответственности экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру за использование поддельного Covid-сертификата при въезде в Украину. По данным источника "Страны", Савченко с сестрой летела из Турции с поддельным сертификатом.

Также мы писали, что экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре готовятся в ближайшее время вручить подозрение по статье 358 часть 4 УК (подделка документов) за использование поддельного ковид-сертификата.