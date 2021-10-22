Полиция собирается привлечь к уголовной ответственности экс-нардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру за использование поддельного Covid-сертификата при въезде в Украину.

Об этом правоохранители сообщили на своей странице в Facebook утром в пятницу, 22 октября.

Отметим, что полиция в своем сообщении указывает просто "бывшая народная депутатка и ее сестра", а в опубликованных Covid-сертификатах скрыты все данные кроме дат рождения.

Но даты рождения Надежды Савченко и ее сестры Веры точно совпадают с данными в сертификатах. Источник "Страны" уточнил, что Савченко с сестрой летела из Турции с поддельным сертификатом и задержали ее еще 4 октября. Сама Надежда Савченко пока на звонки и сообщения "Страны" не отвечает.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский сегодня сообщил, что в Украине открыли почти 800 уголовных дел за подделку ковид-сертификатов.

Кроме того, ранее в Минздраве заявили, что создадут комиссию по тяжелым случаям ковида у привитых, чтобы таким образом определять возможность фальшивых документов о вакцинации.

Также мы писали, что суд впервые вынес приговор украинцам за подделку ковид-сертификатов, оштрафовав мужчину и женщину, которые пытались пересечь границу с Польшей с фальшивыми документами, на 850 гривен.