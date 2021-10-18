Работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней, а также патрульной полиции начнут проверять достоверность COVID-сертификатов с 21 октября.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины со ссылкой на слова первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого во вторник, 18 октября.

Белошицкий рассказал, что ранее Нацполиция совместно с Минцифры разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских для быстрой проверки сертификатов из приложения "Дия" и для сканирования бумажного варианта такого документа.

По словам чиновника, проверять достоверность сертификатов о вакцинации граждан с 21 октября будут работники Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней, а также сотрудники патрульной полиции Украины. Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни - во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины отметил, что в бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количестве доз вакцины, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Белошицкий сообщил, что все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки.

Стоит отметить, что за изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание - от штрафа в 17 тысяч грн до 5 лет лишения свободы. А за использование поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание - от штрафа в размере до 850 грн до ограничения свободы на срок до 2 лет.

Белошицкий рассказал, что люди, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае обнаружения подделки документа и попытки воспользоваться им, будут привлекаться к ответственности за нарушение карантинных условий. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен. В случае, если будет доказано, что человек, больной коронавирусной инфекцией, распространил болезнь, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские власти хотят оставить транспорт и рестораны только для вакцинированных.

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