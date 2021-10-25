Российский государственный научный Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовал фотографии "Дельта"-штамма коронавируса, который был искусственно выращен в клетках эпителия зеленой мартышки, а затем отснят на камеру электронного микроскопа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Реальные изображения дельта-коронавируса из коллекции ГНЦ ВБ "Вектор", снятые на камеру электронного микроскопа", - говорится в сообщении центра "Вектор".

Как уточнили ученые, ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике подготовки для электронной микроскопии.







Фото РИА "Новости"

Напомним, британские ученые нашли уже и штамм-мутант "Дельты", который гораздо заразнее ее. Он есть у 10% британцев. Мы разбирались, что известно о новом штамме ковида, который вплотную приблизился к Украине и считается гораздо заразнее "Дельты".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине появилось оборудование, которое выявляет штаммы коронавируса.

Также мы сообщали, что в Каховке больных ковидом начнут размещать в палатках мобильного госпиталя ГСЧС.