В бойкотирующем коронавирусные ограничения ресторане Nebos опровергли слова про штраф для заведения
Совладелица киевского ресторана Nebos Ирина Богданович рассказала, что полиция не штрафовала их заведение за несоблюдение карантинных ограничений.
Об этом она рассказала в Instagram.
"Мы не нарушив ни одного права ни одного человека, никого не обидев, сегодня [23 октября] закрыты, к сожалению. Потому что вчера пришла полиция и начала не слишком правомерно вести себя с нашими сотрудниками", - сказала она.
В то же время Богданович уточнила, что администрация ресторана записала визит полиции на камеру. Сами правоохранители уточнили, что звонок поступил от депутатов "Свободы" и они "пришли к нам по этим полномочиям".
Также женщина рассказала, что на работников заведения давили эмоционально и морально. А после разговора с юристом правоохранители ушли без подписанного протокола.
При этом Богданович утверждает, что никакого штрафа не было.
"Протоколов нет никаких, ничего незаконного мы не делали, ничего не выписано. Мы будем работать, у нас есть права на это и мы их соблюдаем", - резюмировала она.
Напомним, вегетарианское кафе Nebos в Киеве открыто отказывается выполнять карантинные ограничения. Заведение сообщило, что для посещения необязательно иметь прививку от коронавируса и даже надевать маску.
Позже глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что по результатам проверки полиция составила протокол об административном правонарушении, а владельцу заведения грозит штраф в размере от 17 до 170 тысяч гривен.