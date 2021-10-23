Начиная с воскресенья, 24 декабря, в Черновицкой области усиливают карантинные ограничения. Начиная с завтрашнего в регионе без Covid-сертификата нельзя будет попасть ни в ресторан, ни в общественный транспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Решение об усилении карантинных мер приняла комиссия по ТЭБ и ЧС. Согласно новым ограничениям, чтобы попасть в общественный транспорт, спортивный зал, кинотеатр или ресторан, нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус. В общественных местах будет запрещено находится без средств защиты. Следить за соблюдением ограничений будут специальные группы.

"Мы в шаге от "красной зоны". С каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные мероприятия", - сказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, по данным на 23 октября в Украине осталось всего четыре "желтые" области. Шесть регионов уже находятся на жестком карантине.

Также сообщалось, что один из ресторанов Киева открыто отказался соблюдать правила карантина.