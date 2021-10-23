В Киеве вегетарианское кафе Nebos открыто отказывается выполнять карантинные ограничения. Заведение сообщает, что для посещения не обязательно иметь прививку от коронавируса и даже надевать маску.

Об этом кафе сообщает своим клиентам в Инстаграме.

Также соответствующее объявление размещено на двери при входе в кафе. Nebos называет себя "местом свободных людей".

"Нам не важно, есть ли у вас маска, вакцинировались ли вы - мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека", - написали в аккаунте Nebos.

Под этим постом мнения пользователей разделились. Одни поддержали позицию кафе, другие жестко критикуют заведение за пропаганду антивакцинаторства.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличкой предупреждал, что столица находится в шаге от "красной" зоны карантина.

Также городской глава рассказал, что в изменится в столице в случае ужесточения карантина.