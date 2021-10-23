В Запорожье для школ решили продлить осенние каникулы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил заместитель мэра города Анатолий Васюк.

"Продлены осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Запорожья. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе срок осенних каникул в запорожских школах продлевается с 23 по 31 октября текущего года", - сказал он.

В то же время Васюк призвал вакцинироваться, поскольку именно завершение процесса иммунизации позволит региону выйти из "красной" зоны карантина.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине, Министерство образования рекомендует с понедельника, 25 октября, перевести на дистанционное обучение все высшие учебные заведения, профессионального и последипломного образования. В то же время обучение в школах будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе.

До этого сообщалось, что более трети украинских школ ушли на осенние каникулы раньше, чем предполагалось, - с 18 октября. Больше всего школ приняли такое решение в Харьковской области.

Также "Страна" сообщала, что в Украине осенние школьные каникулы могут продлить до четырех недель.