В Днепре из-за введения в регионе "красной" зоны карантина все школы уходят на каникулы не с 25 октября, как планировалось ранее, а с 18. Об этом сообщает Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Так, решение о преждевременном введении каникул было принято из-за установления "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации Минздрава Украины.

"С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В то же время детские сады, утверждают чиновники, будут работать в обычном режиме.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине продолжительность школьных осенних каникул могут увеличить до трех-четырех недель. По словам главного санврача Игоря Кузина, вероятнее всего, школьные осенние каникулы в Украине продлят, но незначительно - до трех или четырех недель. Дискуссия о том, чтобы школьники дольше не возвращались за парты, связана с эпидемической ситуацией в Украине.

Также сообщалось, что в Киеве начинать школьные каникулы ранее 25 октября не планируют. В КГГА считают, что начинать школьные каникулы раньше нет смысла, поскольку в столице высокий уровень вакцинации учителей и низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди детей.