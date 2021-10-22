Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует разрешить ставить третий укол (так называемую бустерную дозу) против коронавируса тем, кому он необходим для выезда за рубеж. Количество вакцин, которым Украина располагает, позволяет делать это.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на руководителя группы экспертов Федора Лапия.

Как сказал Лапий, некоторые страны уже стали требовать для въезда бустерную дозу, например Израиль.

"Поэтому мы решили предусмотреть возможность введения третьей дозы для людей, выезжающих в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить прививаться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в страны, где действует такое требование. Мы не думаем, что это будет очень большой поток людей", - сказал он.

Лапий добавил, что для введения третьей дозы можно использовать ту же вакцину, что и при первичном курсе. Если же она будет недоступна, можно вводить произведенную на другой платформе вакцину.

Ранее "Страна" приводила слова главного санврача Украины Игоря Кузина о том, что массово колоть дополнительную бустерную дозу тем, у кого нет хронических заболеваний, власти не собираются.

Также Кузин заявлял, что Министерство здравоохранения намерено в следующем году начать кампанию ревакцинации людей от коронавируса двумя дозами.