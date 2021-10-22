Вакцина от коронавируса Pfizer во время исследования показала безопасность и высокую эффективность (90%) для детей в возрасте от пяти до одиннадцати лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Фармацевтическая компания Pfizer провела исследования, в котором приняли участие около двух тысяч детей в возрасте от 5 до 11 лет. Им вводили или две дозы плацебо или вакцину в низкой дозировке. Доза вакцины для ребенка была примерно в три раза меньше, чем для взрослых и подростков.

Исследователи подсчитали, что низкая доза вакцины была эффективна почти на 91%, исходя из 16 случаев коронавирус среди тех, которым вводили плацебо и тремя случаями среди вакцинированных детей. Ни у кого из молодых них не было зарегистрировано серьезных заболеваний, но у вакцинированных были гораздо более легкие симптомы, чем у их непривитых сверстников.

Также у детей обнаружили высокий уровень антител, такой же, как у взрослых. Стоит отметить, что вакцинация Pfizer уже разрешена подросткам от 12 лет.

Напомним, Pfizer выпустит таблетки для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что третья доза вакцины Pfizer более чем в десять раз повышает уровень защиты от штамма коронавируса "дельта".