Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что изменится в городе в случае перехода столицы в "красную" карантинную зону.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в пятницу, 22 октября.

Какие ограничения будут действовать в Киеве при попадании в "красную" зону:

- запрещается принимать посетителей в заведениях питания;

- приостанавливается деятельность учреждений гостиничной сферы;

- запрещается посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты;

- запрещается работа спортзалов и фитнес-центров. При этом спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам разрешено посещать залы при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или ковид-сертификата;

- запрещается проведение всех массовых мероприятий. При этом разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей;

- ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев

Посещать вышеперечисленные заведения можно при наличии у клиентов и работников заведений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или ковид-сертификата.



Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.



Школы, университеты и другие образовательные учреждения приостанавливают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября, по словам мэра, каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. На следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Также смогут работать другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от ковида.

Напомним, ранее Кличко сказал, что Киев на днях попадет в "красную" зону.

Также мы сообщали, что в мэрии Киева обещают не вводить ограничения на транспорте, если столица попадет в красную зону.