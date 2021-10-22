Кличко рассказал, какие ограничения введут в Киеве в случае перехода города в "красную" зону
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что изменится в городе в случае перехода столицы в "красную" карантинную зону.
Об этом он написал в своем Telegram-канале в пятницу, 22 октября.
Какие ограничения будут действовать в Киеве при попадании в "красную" зону:
- запрещается принимать посетителей в заведениях питания;
- приостанавливается деятельность учреждений гостиничной сферы;
- запрещается посещение семьей и посторонними лицами учреждений социальной защиты;
- запрещается работа спортзалов и фитнес-центров. При этом спортсменам национальных сборных команд Украины и их тренерам разрешено посещать залы при условии наличия у посетителей и работников негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или ковид-сертификата;
- запрещается проведение всех массовых мероприятий. При этом разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей;
- ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев
Посещать вышеперечисленные заведения можно при наличии у клиентов и работников заведений негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или ковид-сертификата.
Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства.
Школы, университеты и другие образовательные учреждения приостанавливают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября, по словам мэра, каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. На следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах.
Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала. Также смогут работать другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от ковида.
Напомним, ранее Кличко сказал, что Киев на днях попадет в "красную" зону.
Также мы сообщали, что в мэрии Киева обещают не вводить ограничения на транспорте, если столица попадет в красную зону.