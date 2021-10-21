Красная зона не отразится на работе транспорта. Фото: Страна

В случае перевода Киева в красную зону адаптивного карантина, решение о котором будут принимать 22 октября,  общественный транспорт не прекратит работу. Он продолжит курсировать в обычном режиме.

Об этом сообщил сайту "РБК-Украина" первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Чиновник заверил, что власти точно не будут закрывать транспорт, тот продолжит работать в привычном для себя режиме.

"У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты, в том числе и мировой практики, и будем точно их применять", - добавил он.

Как сообщала "Страна", уже несколько регионов Украины числятся в красной зоне. Первым туда попал 15 октября Херсон. А с 18 октября в эту зону перевели четыре области: Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую. 

На пороге красной зоны оказалась и Хмельницкая область. Из-за высокой заболеваемости с 23 октября там вводят дополнительные карантинные меры.

А с понедельника в красную зону карантина может попасть Черкасская область.

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