В случае перевода Киева в красную зону адаптивного карантина, решение о котором будут принимать 22 октября, общественный транспорт не прекратит работу. Он продолжит курсировать в обычном режиме.

Об этом сообщил сайту "РБК-Украина" первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Чиновник заверил, что власти точно не будут закрывать транспорт, тот продолжит работать в привычном для себя режиме.

"У нас есть на сегодня примеры, которые уже действуют в Украине, в части работы учреждений и организаций. Мы проанализируем лучшие варианты, в том числе и мировой практики, и будем точно их применять", - добавил он.

Как сообщала "Страна", уже несколько регионов Украины числятся в красной зоне. Первым туда попал 15 октября Херсон. А с 18 октября в эту зону перевели четыре области: Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую и Одесскую.

На пороге красной зоны оказалась и Хмельницкая область. Из-за высокой заболеваемости с 23 октября там вводят дополнительные карантинные меры.

А с понедельника в красную зону карантина может попасть Черкасская область.