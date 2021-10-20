В Киеве поднимут цены на проезд в коммунальном транспорте из-за подорожания тарифов на энергоносители.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в среду, 20 октября.

"Город вынужден готовиться к повышению тарифа на проезд в коммунальном транспорте ради его стабильной работы", - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, добавив, что на этот "непопулярный шаг" в столице вынуждены пойти, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий-перевозчиков.

По словам Поворозника, в условиях повышения тарифов на энергоносители оставить действующую стоимость проезда будет означать "загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий".

Поэтому, добавил он, Киев начал процедуру по повышению тарифа. Сейчас ожидаются предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, предложение подадут на обсуждение общественности.

Также в КГГА напомнили, что летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, цены поднялись во Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других облцентрах.

Напомним, в начале сентября в Одессе объявили о подорожании проезда в маршрутках.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине резко дорожает авгогаз. Речь идет не о пропан-бутане, на котором ездят большинство машин на газу, а о так называемом сжатом газе - метане. "Страна" разбиралась, что будет с ценами на маршрутки, в связи с этим.