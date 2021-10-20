В Киеве частные перевозчики подрались, не поделив между собой маршрут. Конфликт перерос в стрельбу из пневматического оружия, поножовщину и закончился использованием слезоточивого аэрозоля.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Стрельба и поножовщина произошли на конечной остановке столичной маршрутки №555. Конфликт возник между представителями двух частных компаний, которые занимаются перевозками.

"По словам очевидцев, владелец компании "Авен-Иезера" с неизвестными лицами в балаклавах совершили вооруженное нападение на водителей и сотрудников ООО "Транссити". Они открыли стрельбу, применили ножи, а затем бросили в автобус вещество со слезоточивым аэрозолем зеленого цвета", - сообщается в Telegram-канале.

Конфликт не обошелся без пострадавших. Два человека получили травмы. У одного из них после драки остались ножевые ранения в области ягодиц и увечье на правой руке от травматического оружия. Второй человек получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб челюсти и рваные раны.

На месте инцидента работали медики скорой помощи. О пострадавших в ходе разборок пассажирах не сообщается.

На сайте ООО "Транссити" пишут, что в автобус зашли примерно 20 парней и открыли стрельбу, также они применяли ножи и бросили в автобус слезоточивый аэрозоль зеленого цвета.

Также известно, что по нескольким киевским маршрутам общественного транспорта недавно был расторгнут договор с перевозчиком "Авен-Иезера". Причиной расторжения сотрудничества стали выявленные и подтвержденные факты махинации с документами.

Ранее мы писали о том, что в Украине может начаться транспортный коллапс. В частности, речь идет о межобластных автобусных перевозках, которые с 21 октября будут доступны только тем пассажирам, которые имеют либо сертификат о вакцинации (для желтой зоны хотя бы одной вакциной), либо выздоровели от коронавируса, либо имеют негативный ПЦР-тест.

Как писала "Страна", Киев разорвал договора с некоторыми компаниями-перевозчиками, с улиц столицы убрали 234 маршрутки.