Черкасская область из-за тяжелого положения, связанного с ростом заболеваемости Covid-19, находится на грани перехода в "красную" зону карантинных ограничений.

Об этом сообщает в Telegram глава Черкасской ОГА Александр Скичко в четверг, 21 октября.

По словам Скичко, в регионе высокая заболеваемость COVID-19, и уже занято более половины коек в больницах.

"С такими темпами мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в понедельник", - рассказал глава Черкасской ОГА.

Александр Скичко сообщил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID-19.

Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывает опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве завтра состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором может быть принято решение об установлении в столице "красной" зоны карантина. Больничные койки в столице заполнены более чем на 50% и каждый день поступают новые пациенты, большинство из которых находится в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила ужесточить карантин в четырех областях. В частности, такие меры велено ввести в тех районах, где наблюдается много заразившихся коронавирусной инфекцией. Речь идет о Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях.